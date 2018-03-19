Valdemir Gomes
Renascer a cada dia.
Plantar do amor, a semente...
Tornar o mundo diferente.
Disseminar paz... Alegria!
Dá à vida mais-valia.
Carregar a minha cruz.
Ao próximo, fonte de luz.
Independente da crença...
Levar com... Presença!
Ensinamentos de Jesus.
Como pedra... Polida!
Aparar todas as arestas.
Mesmo através das frestas...
O amor tudo... Valida!
Uma história... Relida!
Muda o entendimento.
Viva cada momento...
Com respeito... Lealdade!
Sob a luz da... Verdade!
Sem prazo de... Vencimento!
Preciso do seu céu...
Para expandir meu brilho.
O amor... Caminho, trilho!
Como a rima do cordel...
No peito um fogaréu.
Chega sapecar a alma.
É preciso muita calma.
Até sair de o divã...
Seja seu maior... Fã!
Independente de... Palmas!
Um mundo mais humano.
Menos... Materialista!
No ser... Acredite, invista!
Fim do homem... Tirano!
Execute de Cristo, o plano.
Comemore o fim da... Vaidade!
Onde a verdadeira amizade...
Pura... Desinteressada!
A guerra de vez... Cessada!
Reine a paz... De verdade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/03/2018
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