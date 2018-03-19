

Renascer a cada dia.

Plantar do amor, a semente...

Tornar o mundo diferente.

Disseminar paz... Alegria!

Dá à vida mais-valia.

Carregar a minha cruz.

Ao próximo, fonte de luz.

Independente da crença...

Levar com... Presença!

Ensinamentos de Jesus.



Como pedra... Polida!

Aparar todas as arestas.

Mesmo através das frestas...

O amor tudo... Valida!

Uma história... Relida!

Muda o entendimento.

Viva cada momento...

Com respeito... Lealdade!

Sob a luz da... Verdade!

Sem prazo de... Vencimento!



Preciso do seu céu...

Para expandir meu brilho.

O amor... Caminho, trilho!

Como a rima do cordel...

No peito um fogaréu.

Chega sapecar a alma.

É preciso muita calma.

Até sair de o divã...

Seja seu maior... Fã!

Independente de... Palmas!



Um mundo mais humano.

Menos... Materialista!

No ser... Acredite, invista!

Fim do homem... Tirano!

Execute de Cristo, o plano.

Comemore o fim da... Vaidade!

Onde a verdadeira amizade...

Pura... Desinteressada!

A guerra de vez... Cessada!

Reine a paz... De verdade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/03/2018