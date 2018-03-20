Valdemir Gomes
Valor de um abraço...
Impossível mensurar.
É capaz de segurar...
Preencher o vago... Espaço!
Todos os sonhos... Refaço!
Transformo em fortaleza.
Binômio... Força, beleza!
Nele se fazem presente.
Germina a... Semente!
Renova a natureza.
Quanto significado...
Diante d’um simples gesto.
Do mais rude ao... Modesto!
Coração esmiuçado...
Abraço... Certificado!
Dotado de sentimento.
Da vida... Melhor evento!
Alivia qual um dreno.
O mundo fica pequeno...
Para alma... Alimento!
Coloca a vida nos trilhos.
Coração entra no ritmo.
Quando sincero legítimo...
À felicidade... Brilho!
Da canção o estribilho!
Juntam-se... Côncavo e convexo!
Sem medida seus reflexos.
Mudam o rumo... Roteiro!
Coração... Une os ponteiros!
Tristeza foge pro... Anexo!
Descrever seus efeitos...
Daria uma enciclopédia.
Elimina a... Tragédia!
Emoção... Sacode o peito!
Tudo... Justo perfeito!
Suplanta todo... Alarido!
Deixa o céu colorido.
Volta à... Normalidade!
Vaidade... De vaidade!
Ao amor... Não faz sentido!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/03/2018
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