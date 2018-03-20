

Valor de um abraço...

Impossível mensurar.

É capaz de segurar...

Preencher o vago... Espaço!

Todos os sonhos... Refaço!

Transformo em fortaleza.

Binômio... Força, beleza!

Nele se fazem presente.

Germina a... Semente!

Renova a natureza.



Quanto significado...

Diante d’um simples gesto.

Do mais rude ao... Modesto!

Coração esmiuçado...

Abraço... Certificado!

Dotado de sentimento.

Da vida... Melhor evento!

Alivia qual um dreno.

O mundo fica pequeno...

Para alma... Alimento!



Coloca a vida nos trilhos.

Coração entra no ritmo.

Quando sincero legítimo...

À felicidade... Brilho!

Da canção o estribilho!

Juntam-se... Côncavo e convexo!

Sem medida seus reflexos.

Mudam o rumo... Roteiro!

Coração... Une os ponteiros!

Tristeza foge pro... Anexo!



Descrever seus efeitos...

Daria uma enciclopédia.

Elimina a... Tragédia!

Emoção... Sacode o peito!

Tudo... Justo perfeito!

Suplanta todo... Alarido!

Deixa o céu colorido.

Volta à... Normalidade!

Vaidade... De vaidade!

Ao amor... Não faz sentido!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/03/2018