Violência assola...

O País de Norte a sul.

Está manchado, o céu azul...

Vive sobrando... Cartola!

Nada resolve... Enrola!

Esta... A pura verdade!

Sem proteção, a sociedade...

Vive num... Sem lei!

Ilegítimo... Posa de rei!

Quanta arbitrariedade.



O caos está instalado.

Quanta morte de inocente.

Já não germina a semente...

Os direitos são burlados...

O povo tem... Apelado!

Porém não é ouvido.

Só lorota... Alaridos!

Que gestor... Inconsequente!

Pelo jeito... Conivente!

Na verdade... Esquecido!



Estamos à beira do abismo.

Na verdade um... Despautério!

Lotado os necrotérios...

Está sobrando... Cinismo!

Às traças... Ao casuísmo!

Cidadão de bem... Enjaulado!

Em casa... Trancafiado!

Bandido solto na rua.

Gestor no mundo... “Da lua!”

Querendo achar... Culapado!



Levantar essa... Lebre!

Pode até virar... Petisco!

Missão de alto risco...

Não importa... Mansão casebre!

A cada dia celebre...

A graça de estar... Vivo!

Sorte passar pelo crivo.

De um mundo poluído.

Está sobrando... Bandidos!

Amor... Melhor aditivo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/03/2018