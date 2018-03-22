Alma... Na forma liquida!

Necessária... Indispensável!

Mas... Imprescindível potável!

Mesmo que venha da bica.

Quando poluída... Fica!

O mundo corre perigo.

Da vida... Fonte, abrigo!

Precisa ser preservada.

Estando contaminada...

Consumi-la... Não consigo!



Os rios... Poluídos!

Leitos... Estão secando!

Às margens desbarrancando.

Seus caminhos... Entupidos!

Fico muito entristecido.

Ribanceiras são crateras.

Floresta, margens... Já eram!

Arrastada para o leito.

Quanta falta de respeito...

Tudo virando... Tapera!



O mundo... Um deserto!

Mudança de atitude...

Humano... Dejeto, rude!

Com o futuro incerto.

Indelével... Certo!

Continua a devassa.

Rio invade praça...

Com uma simples garoa.

Arrogante... Gestor entoa!

Contempla a própria desgraça.



Suas veias entupidas.

Perambulam fétidos... Sem alma!

Peixes sem oxigênio... O trauma!

Água não escorre... Trepida!

Com autoestima... Ferida!

Perdeu a finalidade.

Mudar a... Realidade!

Uma questão de respeito.

É... Preciso rever conceitos!

Jesus tenha... Piedade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/03/2018