Valdemir Gomes
Alma... Na forma liquida!
Necessária... Indispensável!
Mas... Imprescindível potável!
Mesmo que venha da bica.
Quando poluída... Fica!
O mundo corre perigo.
Da vida... Fonte, abrigo!
Precisa ser preservada.
Estando contaminada...
Consumi-la... Não consigo!
Os rios... Poluídos!
Leitos... Estão secando!
Às margens desbarrancando.
Seus caminhos... Entupidos!
Fico muito entristecido.
Ribanceiras são crateras.
Floresta, margens... Já eram!
Arrastada para o leito.
Quanta falta de respeito...
Tudo virando... Tapera!
O mundo... Um deserto!
Mudança de atitude...
Humano... Dejeto, rude!
Com o futuro incerto.
Indelével... Certo!
Continua a devassa.
Rio invade praça...
Com uma simples garoa.
Arrogante... Gestor entoa!
Contempla a própria desgraça.
Suas veias entupidas.
Perambulam fétidos... Sem alma!
Peixes sem oxigênio... O trauma!
Água não escorre... Trepida!
Com autoestima... Ferida!
Perdeu a finalidade.
Mudar a... Realidade!
Uma questão de respeito.
É... Preciso rever conceitos!
Jesus tenha... Piedade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/03/2018
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