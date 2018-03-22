Valdemir Gomes
Diferente até... Pode!
Mas... Ideia não é aceita!
O mundo fica à espreita...
No popular... “Dá bode!”
A estrutura... Sacode!
De repente boicotado.
Começam a olhar... De lado!
Essa indiferença... Mata!
Vira... “Persona não grata!”
Infelizmente... Ignorado!
Sociedade excludente...
Uma triste realidade.
Sob a luz da verdade...
Começa a formar corrente.
Uma... “Sugestão excelente!”
Mas... Causa lesão embaraço!
Diante do... Esquadro compasso!
Mantém o pré-conceito.
Distorce o justo perfeito.
Invadem o seu espaço.
A pirâmide social...
É preciso ser mantida.
Sufoca... Sucumbem vidas!
Esquecem o principal.
O diferente... É igual!
No tríplice... Abraço!
Linha reta... Um traço!
Merece... Reflexão!
Refazer a... Conexão!
Evitando... Embaraços!
Tal qual um vidraceiro...
É preciso... Habilidade!
Abordar certas... Verdades!
Como... Carpir o asseiro!
Ser correto... Verdadeiro!
Obrigação, não... Virtude!
Diante do ataúde...
Não existe... Diferença!
Independente da crença!
Não importa... Justo, rude!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/03/2018
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