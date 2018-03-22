

Diferente até... Pode!

Mas... Ideia não é aceita!

O mundo fica à espreita...

No popular... “Dá bode!”

A estrutura... Sacode!

De repente boicotado.

Começam a olhar... De lado!

Essa indiferença... Mata!

Vira... “Persona não grata!”

Infelizmente... Ignorado!



Sociedade excludente...

Uma triste realidade.

Sob a luz da verdade...

Começa a formar corrente.

Uma... “Sugestão excelente!”

Mas... Causa lesão embaraço!

Diante do... Esquadro compasso!

Mantém o pré-conceito.

Distorce o justo perfeito.

Invadem o seu espaço.



A pirâmide social...

É preciso ser mantida.

Sufoca... Sucumbem vidas!

Esquecem o principal.

O diferente... É igual!

No tríplice... Abraço!

Linha reta... Um traço!

Merece... Reflexão!

Refazer a... Conexão!

Evitando... Embaraços!



Tal qual um vidraceiro...

É preciso... Habilidade!

Abordar certas... Verdades!

Como... Carpir o asseiro!

Ser correto... Verdadeiro!

Obrigação, não... Virtude!

Diante do ataúde...

Não existe... Diferença!

Independente da crença!

Não importa... Justo, rude!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/03/2018