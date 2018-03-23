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Fiz...

Valdemir Gomes

Publicado em 23/03/2018 às 08:38

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Uma longa viagem...
No mundo politico.
Olhar clínico... Analítico!
Encontrei só...  Sacanagem!
Sarcófago de bandidagem.
Isto é... Preocupante!
Legislador salafrário petulante...
Fazendo... Negociata!
Ao eleitor... A chibata!
Verdadeira... “Manolagem!”


Porém... Jesus é justiça!
Desvenda... Todo mistério!
Revoltante... Um despautério!
A esperteza... Premissa!
O áudio grava a... Derriça!
De falsos parlamentares.
As mandingas seculares...
Por descuido vem... À tona!
Autoflagelo... Detona!
Sessão... Conversas de bares!


O fato aqui descrito...
Num parlamento do estado.
O povo sendo roubado...
Jogo ganhado... “No grito!”
Está gravado... Veredito!
Impossível negar o fato.
“Estou... Terceiro mandato!”
Vangloriava o... Canalha!
Duzentos... Não falha!
Reelege o tal... Rato!


É preciso viralizar...
Com a palavra... Judiciário!
Servidor... “Bando de otário!”
Não sabe se organizar.
Simples... “Vamos agilizar!”
Dizia em grande... Algazarra!
De boa... A gente amarra!
A nossa... Reeleição!
Executivo dá... Unção!
Assim... Continua a farra!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos  23/03/2018

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