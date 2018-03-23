

Uma longa viagem...

No mundo politico.

Olhar clínico... Analítico!

Encontrei só... Sacanagem!

Sarcófago de bandidagem.

Isto é... Preocupante!

Legislador salafrário petulante...

Fazendo... Negociata!

Ao eleitor... A chibata!

Verdadeira... “Manolagem!”



Porém... Jesus é justiça!

Desvenda... Todo mistério!

Revoltante... Um despautério!

A esperteza... Premissa!

O áudio grava a... Derriça!

De falsos parlamentares.

As mandingas seculares...

Por descuido vem... À tona!

Autoflagelo... Detona!

Sessão... Conversas de bares!



O fato aqui descrito...

Num parlamento do estado.

O povo sendo roubado...

Jogo ganhado... “No grito!”

Está gravado... Veredito!

Impossível negar o fato.

“Estou... Terceiro mandato!”

Vangloriava o... Canalha!

Duzentos... Não falha!

Reelege o tal... Rato!



É preciso viralizar...

Com a palavra... Judiciário!

Servidor... “Bando de otário!”

Não sabe se organizar.

Simples... “Vamos agilizar!”

Dizia em grande... Algazarra!

De boa... A gente amarra!

A nossa... Reeleição!

Executivo dá... Unção!

Assim... Continua a farra!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/03/2018