

Dia mais belo da vida...

Inicio da nossa história.

Na verdade... Foi à glória!

Maior vitória... Obtida!

Uma paixão incontida.

Sacudiu dentro do peito.

Melhor causa... Efeito!

Impossível mensurar.

Alguns tentaram... Censurar!

Mas... Puro preconceito!



A gente tirou de letra.

Pressão da sociedade.

O que vale... Na verdade!

O amor... N’alma penetra!

Nem mesmo... Obstetra!

Identifica a causa.

Amor... Nada de pausa!

Como mistério da... Gruta!

Sai da trincheira... Recruta!

Lute pela sua... Musa!



Como é maravilho...

Registrar nossa... Passagem!

Reviver cada... Imagem!

Aguça o... Curioso!

Momento... Voluptuoso!

Tem sabor especial.

Faz o... Diferencial!

Entre humano... Profano!

Bela ave... Pelicano!

Embeleza o... Natural!



Passear no... Imaginário!

Uma viagem prefeita.

Coração fica... A espreita!

Qual joia no... Relicário!

Pedir benção ao... Vigário!

Muita crença na jornada.

Proteção na caminhada...

Leva ao... Objetivo!

O amor como aditivo...

Feromônio da... Amada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/03/2018