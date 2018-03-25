

Que repensar a sociedade...

Que queremos aos nossos filhos.

Recolocar o Brasil nos trilhos...

Uma grande... Necessidade!

São tantas as barbaridades.

O povo perdeu a noção.

Está sobrando ladrão.

Nos poderes constituídos.

Nos bastidores... Alaridos!

Bando de... Canastrão!



Os assédios... Já começam!

Sessão tapinhas... Nas costas!

Quanto cinismo qual... Crostas!

Não tem nada que os impeçam.

As bondades não... Cessam!

Planejam grandes... Manobras!

Bote certeiro, os... Cobras!

Com recursos acumulados.

Do povo... Surrupiado!

Desfaçatez tem de... Sobra!



Ao Cristo... Peço amparo!

Chega de tanta... Tapeação!

Os salvadores da... Nação!

Ditos profetas, não... Raro!

Surge a bolsa do tal... Naro!

Com um falso moralismo.

Verdadeiro... Casuísmo!

Paladino... Patriota!

Pobre povo... Só lorota!

Caminhando pro... Abismo!



Num tempo de incerteza.

Estamos todos... Perdidos!

Tem um covil de... Bandidos!

Cheios de... Delicadeza!

Esbanjando... Gentileza!

Rodeado de... Marqueteiros!

Traçando novos... Roteiros!

De repente... Muda o loyalte!

Na verdade novo... Esmalte!

Mas... É lobo verdadeiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/03/2018