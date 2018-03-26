

Lindo... Maravilhoso!

Nosso final de semana.

Não importa... Palácio, cabana!

Momentos... Grandiosos!

Ficamos felizes... Garbosos!

Sem celeuma... Alarido!

Desperta o... Sexto sentido!

Indescritível... Alegria!

A vida tem... Mais valia!

Nosso céu... Colorido!



Agradeço... Grande Arquiteto!

Nosso amor... Medida certa!

Coração... Porta aberta!

Jesus... Autor do projeto!

Com muito carinho... Afeto!

Mistura de... Sentimentos!

Descrever nossos momentos...

Daria uma enciclopédia.

A vida... Bela comédia!

O amor... Melhor evento!



Impossível mensurar...

A nossa... Cumplicidade!

Seu sorriso, na verdade...

Tem poder de... Restaurar!

Sentimentos... Misturar!

No frenético... Vai e vem!

Viajamos... Além do além!

Junção... Côncavo convexo!

A razão... Perde o nexo!

Os anjos... “Dizem amém!”



... Descrever a felicidade!

Peço permissão divina.

Permutar adrenalina...

Remédio para ansiedade.

Com você... Minha beldade!

Feromônio... Conduite!

Prazer... “Não tem limite!”

Êxtase dá... Calafrio!

A outra margem do rio...

O paraíso... Existe!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/03/2018