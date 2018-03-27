Valdemir Gomes
Um dia muito especial.
Acordei na madrugada.
Nos braços da amada...
Foi um sonho... Divinal!
Seguimos o... Ritual!
Estávamos... Abraçados!
Tudo junto... “Misturado!”
Na posição... Conchinha!
O depois... Advinha!
Belo momento... Sagrado!
Como é maravilhoso...
Ter a sua companhia.
A vida tem... Mais-valia!
Fico faceiro... Garboso!
Doce sabor... Saboroso!
Eu envolto... Nos seus braços!
Qual esquadro... Compasso!
Tudo justo... Perfeito!
Paraíso... Nosso leito!
Todos sonhos... Refaço!
O belo reflexo da... Lua!
Sob a fresta da janela.
Você... Minha cinderela!
Implorava sou... Toda sua!
Com cautela... Conclua!
Preencha todo... Vazio!
Êxtase... Dá calafrio!
Tamanha felicidade.
Momentos de intimidade...
Eta... Trajeto arredio!
O amar... Ser amado!
Dá à vida... Sentido!
Que se dane... Alarido!
Sempre haverá... Abestado!
Qual pneu furado...
Interfere na viagem.
Reorganizar a bagagem...
Prudente... Necessário!
Sob as bênçãos do... Vigário!
Alcançaremos... Outra margem!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/03/2018
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