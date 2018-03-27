Um dia muito especial.

Acordei na madrugada.

Nos braços da amada...

Foi um sonho... Divinal!

Seguimos o... Ritual!

Estávamos... Abraçados!

Tudo junto... “Misturado!”

Na posição... Conchinha!

O depois... Advinha!

Belo momento... Sagrado!



Como é maravilhoso...

Ter a sua companhia.

A vida tem... Mais-valia!

Fico faceiro... Garboso!

Doce sabor... Saboroso!

Eu envolto... Nos seus braços!

Qual esquadro... Compasso!

Tudo justo... Perfeito!

Paraíso... Nosso leito!

Todos sonhos... Refaço!



O belo reflexo da... Lua!

Sob a fresta da janela.

Você... Minha cinderela!

Implorava sou... Toda sua!

Com cautela... Conclua!

Preencha todo... Vazio!

Êxtase... Dá calafrio!

Tamanha felicidade.

Momentos de intimidade...

Eta... Trajeto arredio!



O amar... Ser amado!

Dá à vida... Sentido!

Que se dane... Alarido!

Sempre haverá... Abestado!

Qual pneu furado...

Interfere na viagem.

Reorganizar a bagagem...

Prudente... Necessário!

Sob as bênçãos do... Vigário!

Alcançaremos... Outra margem!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/03/2018