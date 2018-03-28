

Sábado lindo... Especial!

Ás margens do rio Miranda.

Felicidade... Comanda!

Seu sorriso... Facial!

Misturava o emocional...

À paisagem pantaneira.

Água na ribanceira...

Uma beleza colossal.

O amor... Universal!

Deslizava sobre a... Esteira!



Diante deste cenário...

À sobra do arvoredo.

Vento... Cantava o enredo!

Na relva... Belo Canário!

Com seu cantar solitário.

Chamava sua parceira.

Quando ouviu... Veio faceira!

Ao encontro do amado.

Pousou feliz ao seu lado...

Amor supera... Barreira!



A natureza espiava...

Com uma ponta de ciúme.

Nosso amor... Chegou ao cume!

O canário... Copiava!

A gente se beijava...

Ele seguia o roteiro.

Com seu canto... Altaneiro!

Finalizava a conquista.

Qual saliente... Sambista!

O galanteador... Brejeiro!



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Nosso final de semana.

Natureza... Pubiana!

Meio rebelde... Arredia!

Salpicada pela brisa... Macia!

Felicidade... Amor sela!

Imagem pantaneira... Na tela!

Uma mistura de... Cenário!

Perfeito... Confessionário!

Ao seu lado... Vida bela!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/03/2018