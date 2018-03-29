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Valdemir Gomes

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Valdemir Gomes

Publicado em 29/03/2018 às 20:01

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De muita reflexão.
Até mudar a postura.
Não é o fim... A sepultura!
Refaça a... Conexão!
O amor é... Condição!
De uma nova sociedade.
Trate a todos com civilidade.
Respeito como premissa.
Não utilize a cobiça...
Afronta... Desigualdade!


O mundo pede socorro.
A vida corre perigo.
Coração... Ódio, abrigo!
Violência desce... Morro!
Talvez em erro... Incorro!
Tento superar meus defeitos.
Como justo perfeito...
Obrigação de ser... Luz!
Meu guia... Cristo Jesus!
A vida é... Desse jeito!


A cada amanhecer...
Agradeço ao Grande Arquiteto.
Dele sou... Obra, projeto!
Não... Em vão seu padecer!
É preciso... Reconhecer!
Como eterno aprendiz.
Minha atitude... Condiz!
Com meus sentimentos...
Polir... A todo o momento!
Fazer o próximo... Feliz!


Como o tilintar do relógio...
A vida passa... Correndo!
Evite fazer... Remendo!
Conclua logo... Estágio!
Não vale fazer... Plágio!
Apresente sua obra.
Subterfúgio manobra...
Desagrada o... Mestre!
Será um... Desastre!
A outrem doar... Sobras!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/03/2018

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