De muita reflexão.

Até mudar a postura.

Não é o fim... A sepultura!

Refaça a... Conexão!

O amor é... Condição!

De uma nova sociedade.

Trate a todos com civilidade.

Respeito como premissa.

Não utilize a cobiça...

Afronta... Desigualdade!



O mundo pede socorro.

A vida corre perigo.

Coração... Ódio, abrigo!

Violência desce... Morro!

Talvez em erro... Incorro!

Tento superar meus defeitos.

Como justo perfeito...

Obrigação de ser... Luz!

Meu guia... Cristo Jesus!

A vida é... Desse jeito!



A cada amanhecer...

Agradeço ao Grande Arquiteto.

Dele sou... Obra, projeto!

Não... Em vão seu padecer!

É preciso... Reconhecer!

Como eterno aprendiz.

Minha atitude... Condiz!

Com meus sentimentos...

Polir... A todo o momento!

Fazer o próximo... Feliz!



Como o tilintar do relógio...

A vida passa... Correndo!

Evite fazer... Remendo!

Conclua logo... Estágio!

Não vale fazer... Plágio!

Apresente sua obra.

Subterfúgio manobra...

Desagrada o... Mestre!

Será um... Desastre!

A outrem doar... Sobras!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/03/2018