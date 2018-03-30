Valdemir Gomes
Dia de importante... Reflexão
Relembrar nossa... Origem!
O sacrifício da Virgem...
Caso houve... Desconexão
Refazer a... Conexão!
É o momento oportuno.
Não tem segundo... Turno!
O tempo passa... Correndo!
Importante está revendo...
Não interessa se... Taciturno!
Respeito ao... Próximo!
Independente de sua crença.
Nele sinta a presença...
Não se esqueça do... Altíssimo!
Sempre o máximo...
De amor... Dedicação!
Com a mesma medição...
Você será... Medido!
Supere... Egoísmo, alarido!
Ame... Sem restrição!
O Cristo crucificado...
Seja leme... Expoente!
Seu sacrifício... Semente!
Tem grande significado...
A remissão do... Pecado!
É um esforço... Diário!
Enfrente seu... Calvário!
Com amor... Perseverança!
Seja uma eterna criança...
Não importa... Calendário!
Que o Cristo... Ressuscite!
A cada... Amanhecer!
Não permita... Esmaecer!
O amor... Não tem limite!
Transforme o... Acredite!
De Cristo... Imagem, semelhança!
Semeie... Luz, esperança!
Jesus... Vive em você!
Aconteça o que... Acontecer!
Paz, melhor arma... Lança!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/03/2018
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