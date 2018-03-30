Dia de importante... Reflexão

Relembrar nossa... Origem!

O sacrifício da Virgem...

Caso houve... Desconexão

Refazer a... Conexão!

É o momento oportuno.

Não tem segundo... Turno!

O tempo passa... Correndo!

Importante está revendo...

Não interessa se... Taciturno!



Respeito ao... Próximo!

Independente de sua crença.

Nele sinta a presença...

Não se esqueça do... Altíssimo!

Sempre o máximo...

De amor... Dedicação!

Com a mesma medição...

Você será... Medido!

Supere... Egoísmo, alarido!

Ame... Sem restrição!



O Cristo crucificado...

Seja leme... Expoente!

Seu sacrifício... Semente!

Tem grande significado...

A remissão do... Pecado!

É um esforço... Diário!

Enfrente seu... Calvário!

Com amor... Perseverança!

Seja uma eterna criança...

Não importa... Calendário!



Que o Cristo... Ressuscite!

A cada... Amanhecer!

Não permita... Esmaecer!

O amor... Não tem limite!

Transforme o... Acredite!

De Cristo... Imagem, semelhança!

Semeie... Luz, esperança!

Jesus... Vive em você!

Aconteça o que... Acontecer!

Paz, melhor arma... Lança!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/03/2018