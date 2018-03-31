Valdemir Gomes
Eu... Justo, perfeito!
Grande responsabilidade.
Disseminar a verdade.
Superar meus... Defeitos!
Sempre rever... Conceitos!
Sociedade em... Mutação!
Acompanhar a evolução...
Mas... Manter a trajetória!
Uma atitude... Inglória!
Leva à... Desconexão!
O mundo pede... Clemência!
Caminha para o abismo.
Na verdade o egoísmo...
Por falta de paciência.
Demonstra a incompetência...
De um povo sem noção.
Individualismo... Ambição!
Torna o humano... Irracional!
Idiota, ignorante... Boçal!
Está faltando... Correção!
É preciso buscar... Caminhos!
Jaz... Humano vil, perverso!
Seguir ao rumo... Inverso!
Disseminar... Afeto, carinho!
Tentar reconstruir... Ninhos!
Do amor... Felicidade!
Respeitar a... Desigualdade!
Digamos... Belo começo!
Atitudes aos... Avessos!
Conduz à... Atrocidade!
Um mundo em ebulição...
Sociedade... Desvairada!
Passos largos rumo... Ao nada!
Merece... Análise, reflexão!
Levante... Nação contra Nação!
Poderosos... Mão no gatilho!
O mundo... Fora dos trilhos!
Estado de... Calamidade!
Arrogância, vaidade...
Ofusca Cristo... O brilho!
Poema: Valdemir gomes dos Santos 31/03/2018
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