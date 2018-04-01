Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:45

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Páscoa...

Valdemir Gomes

Publicado em 01/04/2018 às 19:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


A família reunida.
Celebra ressureição de Cristo.
Tudo conforme o previsto...
Renasce uma nova vida.
Tempo de cicatrizar... Feridas!
Semear paz... Esperança!
Ponto final na... Lambança!
Recomeçar é... Preciso!
Construir o paraíso...
Em nome das... Crianças!


O mundo ainda tem jeito.
É preciso rever... Atitude!
Não espere o... Ataúde!
Para rever... Conceitos!
À busca do... Perfeito!
Deve ser luta... Diária!
Uma atitude... Solidária!
Renova todo... Roteiro!
De Cristo é... Mensageiro!
Jaz, atitude... Hilária!


O Cristo ressuscitado...
Coloque-o em sua vida.
Ele mostrará... Saída!
Estará sempre ao seu... Lado!
A remissão do... Pecado!
Um ato de... Grandeza!
Binômio... Força, beleza!
Fortalece o humano.
Realize do Pai o... Plano!
Vida eterna com... Certeza!


Uma nova sociedade...
Exige rever... Postura!
Não basta fazer... Juras!
Tem que disseminar... Verdade! 
Vaidade... De vaidade!
Leva o mundo ao... Abismo!
Desvencilhe do... Egoísmo!
Abasteça seu... Celeiro!
Semeie amor... Verdadeiro!
Uma questão de... Altruísmo! 

Poema: Valdemir gomes dos Santos 01/04/2018

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo