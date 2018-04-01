Valdemir Gomes
A família reunida.
Celebra ressureição de Cristo.
Tudo conforme o previsto...
Renasce uma nova vida.
Tempo de cicatrizar... Feridas!
Semear paz... Esperança!
Ponto final na... Lambança!
Recomeçar é... Preciso!
Construir o paraíso...
Em nome das... Crianças!
O mundo ainda tem jeito.
É preciso rever... Atitude!
Não espere o... Ataúde!
Para rever... Conceitos!
À busca do... Perfeito!
Deve ser luta... Diária!
Uma atitude... Solidária!
Renova todo... Roteiro!
De Cristo é... Mensageiro!
Jaz, atitude... Hilária!
O Cristo ressuscitado...
Coloque-o em sua vida.
Ele mostrará... Saída!
Estará sempre ao seu... Lado!
A remissão do... Pecado!
Um ato de... Grandeza!
Binômio... Força, beleza!
Fortalece o humano.
Realize do Pai o... Plano!
Vida eterna com... Certeza!
Uma nova sociedade...
Exige rever... Postura!
Não basta fazer... Juras!
Tem que disseminar... Verdade!
Vaidade... De vaidade!
Leva o mundo ao... Abismo!
Desvencilhe do... Egoísmo!
Abasteça seu... Celeiro!
Semeie amor... Verdadeiro!
Uma questão de... Altruísmo!
Poema: Valdemir gomes dos Santos 01/04/2018
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