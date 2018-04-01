

A família reunida.

Celebra ressureição de Cristo.

Tudo conforme o previsto...

Renasce uma nova vida.

Tempo de cicatrizar... Feridas!

Semear paz... Esperança!

Ponto final na... Lambança!

Recomeçar é... Preciso!

Construir o paraíso...

Em nome das... Crianças!



O mundo ainda tem jeito.

É preciso rever... Atitude!

Não espere o... Ataúde!

Para rever... Conceitos!

À busca do... Perfeito!

Deve ser luta... Diária!

Uma atitude... Solidária!

Renova todo... Roteiro!

De Cristo é... Mensageiro!

Jaz, atitude... Hilária!



O Cristo ressuscitado...

Coloque-o em sua vida.

Ele mostrará... Saída!

Estará sempre ao seu... Lado!

A remissão do... Pecado!

Um ato de... Grandeza!

Binômio... Força, beleza!

Fortalece o humano.

Realize do Pai o... Plano!

Vida eterna com... Certeza!



Uma nova sociedade...

Exige rever... Postura!

Não basta fazer... Juras!

Tem que disseminar... Verdade!

Vaidade... De vaidade!

Leva o mundo ao... Abismo!

Desvencilhe do... Egoísmo!

Abasteça seu... Celeiro!

Semeie amor... Verdadeiro!

Uma questão de... Altruísmo!

Poema: Valdemir gomes dos Santos 01/04/2018