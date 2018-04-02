Segundo...



Trimestre do ano...

Estamos no quarto mês.

Oração... Povo cortês!

Momento de rever... Planos!

Sepulte de vez o tirano.

Cristo... Guie sua vida!

Ele... Mostrará saída!

Com carinho e humildade.

Todas as... Dificuldades!

Claro... Serão vencidas!



Na retina do olhar... Criança!

A pureza está presente.

Celeiro guarda semente...

Do amor... Da esperança!

Não existe... Ódio vingança!

Amor puro... Verdadeiro!

Novo caminho... Roteiro!

O mundo está... Carente!

O humano... Indiferente!

Coração sem... Cristo hospedeiro!



Seja... Páscoa todo dia!

Amor é... Ressurreição!

Respeito como condição...

Saia de a sua abadia.

Tenha... Cristo como guia!

Não temas a caminhada.

Passos firme na... Estrada!

Saída de o seu divã...

Construa um novo... Amanhã!

Que a paz seja... Alastrada!



Autoconhecimento...

Reorganizar a bagagem.

Fortalecido, da viagem...

Produz um... Novo momento!

Leva ao... Renascimento!

Surge um... Outro sujeito!

Nova roupagem... Conceito!

A sociedade... Agradece!

A juventude merece...

O humano... Ainda tem jeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/04/2018