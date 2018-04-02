Segundo...

Valdemir Gomes
Trimestre do ano...
Estamos no quarto mês.
Oração... Povo cortês!
Momento de rever... Planos!
Sepulte de vez o tirano.
Cristo... Guie sua vida!
Ele... Mostrará saída!
Com carinho e humildade.
Todas as... Dificuldades!
Claro... Serão vencidas!
Na retina do olhar... Criança!
A pureza está presente.
Celeiro guarda semente...
Do amor... Da esperança!
Não existe... Ódio vingança!
Amor puro... Verdadeiro!
Novo caminho... Roteiro!
O mundo está... Carente!
O humano... Indiferente!
Coração sem... Cristo hospedeiro!
Seja... Páscoa todo dia!
Amor é... Ressurreição!
Respeito como condição...
Saia de a sua abadia.
Tenha... Cristo como guia!
Não temas a caminhada.
Passos firme na... Estrada!
Saída de o seu divã...
Construa um novo... Amanhã!
Que a paz seja... Alastrada!
Autoconhecimento...
Reorganizar a bagagem.
Fortalecido, da viagem...
Produz um... Novo momento!
Leva ao... Renascimento!
Surge um... Outro sujeito!
Nova roupagem... Conceito!
A sociedade... Agradece!
A juventude merece...
O humano... Ainda tem jeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/04/2018
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