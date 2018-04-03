

Como arma do poeta.

Coloca a verdade em... Xeque!

Por conseguinte abre... Um leque!

Alguns ignoram... Vetam!

O meu objetivo... Meta!

Finalmente alcançado.

Ao deixar... Meu recado!

Desperto questionamentos.

Consigo assim... Meus intentos!

O importante... Ter lado!



Uma questão de respeito.

Conviver na divergência.

Tudo causa... Consequência!

Então... Fico satisfeito!

Sua opinião... Aceito!

Pois, nada é... Conclusivo!

Respeito seu... Aditivo!

Nesse mundo... Eclético!

Um tanto quanto... Cético!

Alcanço... Objetivo!



O prazer de escrever...

Supera os... Obstáculos!

Como garras... Tentáculos!

Costumo até... Atrever!

Fica impossível... Prever!

A reação do... Leitor!

Ele... Razão, indutor!

Questionar é preciso.

À busca do... Paraíso!

Todo humano... Benfeitor!



Ao questionar o... Sistema!

Incito-o... Sair da letargia!

Poema tem a magia...

Coloca em foco o dilema.

Levanta a lebre... Problema!

Causa grande... Tsunami!

Como mexer com enxame...

Perigoso... Excitante!

Distraídos navegantes...

Gestores... Basta de vexame!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/04/2018