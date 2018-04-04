

Renovar-me a cada dia.

Ser útil à sociedade.

Liberdade... Igualdade!

Seja sempre lema... Guia!

Disseminar paz... Alegria!

Procuro usar como missão.

Grande Arquiteto... Permissão!

Sigo seus ensinamentos.

A cada dia... Momento!

Nunca errar... Por omissão!



Vivemos no mundo do... Ter!

Onde o ser... Ignorado!

O humano... Piorado!

Quer o semelhante... Abater!

Ao invés de acolher...

Semeia a desavença.

São contendas sobre... Crença!

Onde a fé... Virou produto!

Salvação, dízimo... Tributo!

Perdão cobra... Licença!



Uma mistura insana...

Política... Religião!

Na verdade... Ambição!

Chega aclamar “Hosana...”

De forma vil... Sacana!

Condiciona os... Fiéis!

A Bíblia como... Víeis!

Discursos... Eloquentes!

Como a maldita... Serpente!

Berra a mil... Decibéis!



Os famosos... Milagreiros!

Presentes a cada... Esquina!

Escorrega qual... Vaselina!

Diz-se de Cristo... Mensageiro!

Pague o óbulo... Obreiro!

Apresenta o candidato.

No currículo ex... Rato!

Aceitou Cristo... Tá curado!

Converteu-se dos... Pecados!

Na verdade... Artefato!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/04/2018