Valdemir Gomes
Renovar-me a cada dia.
Ser útil à sociedade.
Liberdade... Igualdade!
Seja sempre lema... Guia!
Disseminar paz... Alegria!
Procuro usar como missão.
Grande Arquiteto... Permissão!
Sigo seus ensinamentos.
A cada dia... Momento!
Nunca errar... Por omissão!
Vivemos no mundo do... Ter!
Onde o ser... Ignorado!
O humano... Piorado!
Quer o semelhante... Abater!
Ao invés de acolher...
Semeia a desavença.
São contendas sobre... Crença!
Onde a fé... Virou produto!
Salvação, dízimo... Tributo!
Perdão cobra... Licença!
Uma mistura insana...
Política... Religião!
Na verdade... Ambição!
Chega aclamar “Hosana...”
De forma vil... Sacana!
Condiciona os... Fiéis!
A Bíblia como... Víeis!
Discursos... Eloquentes!
Como a maldita... Serpente!
Berra a mil... Decibéis!
Os famosos... Milagreiros!
Presentes a cada... Esquina!
Escorrega qual... Vaselina!
Diz-se de Cristo... Mensageiro!
Pague o óbulo... Obreiro!
Apresenta o candidato.
No currículo ex... Rato!
Aceitou Cristo... Tá curado!
Converteu-se dos... Pecados!
Na verdade... Artefato!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/04/2018
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