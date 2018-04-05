

Professora Zuma Monteiro de Oliveira.

Agora em outro... Plano!

Aqui no mundo profano...

Superou grandes barreiras.

Passou pelas... “Três peneiras!”

Segurou firme o... Cajado!

Deixou um belo legado...

Como grande educadora.

Do saber... Indutora!

Humildemente... Obrigado!



Dedicação exclusiva...

Cumpriu bela missão.

Respeito era... Condição!

Serena... Objetiva!

Com uma frase... Conclusiva!

“Cabra...” Preste atenção!

Atuava com isenção.

“Comigo... É desse Jeito!”

Exijo... “Silêncio, respeito!”

Caso contrário... Sanção!



A educação... Em luto!

Fica em nossa... Memória!

Sua bela trajetória...

Do Pai... Receberá o tributo!

Seu... Salvo conduto!

Teve uma vida ilibada.

Odiada e... Amada!

Na condição de educadora...

Foi à mola... Propulsora!

Descanse na nova... Morada!



Obrigado, grande Mestra...

Pelos seus... Ensinamentos!

Permanece... Em pensamento!

Educadora... Regente da orquestra!

Em sala... Líder, maestra!

Empunhou a... Bandeira!

Em vida... Luz, videira!

Rezar... O que nos resta!

No céu haverá festa...

Encontrará a paz... Verdadeira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/04/2018