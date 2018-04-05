Valdemir Gomes
País está dividido.
Está montada a contenda.
Quando é feito de... Encomenda!
Justiça perde o sentido.
Ilações, suposições... Alaridos!
Não pode usar como base.
Vírgula... Muda sentido da frase!
Provoca o caos... Contenda.
A cabeça... Como prenda!
Não condena pelo... Quase!
A Nação estarrecida.
São tantas as... Atrocidades!
Afinal... Qual a verdade?
O povo foi para avenida.
Uma convulsão... Incontida!
Alguns passam do... Limite!
Estenderam o... Conduite!
O povo está... Agitado!
Quanto o certo... Errado!
A tosse virou... Bronquite!
A situação... Caótica!
Sociedade... Dividida!
Futricaram a... Ferida!
Aparecem figuras... Exóticas!
Com aparência... Robótica!
Se dizendo... “O cara!”
Verdadeira... “Peça rara!”
Toca fogo no... Barraco!
Leva tudo pro... Buraco!
Tagarela qual... Arara!
Um palmo além... “Do umbigo!”
Tem gente que não... Enxerga!
Irredutível não... Verga!
A Nação corre... Perigo!
Separar... “Joio do trigo!”
Só bravatas... Arrogância!
Deve haver... Tolerância!
Chega de tanta... Lambança!
Respeitem nossas crianças.
A que leva a... Ignorância?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/04/2018
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