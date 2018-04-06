

Mundo está perplexo...

Pela insana decisão.

Merece... Reflexão!

Analisar seus reflexos.

O caso sério... Complexo!

Não pode decidir... Assim!

Acenderam o estopim.

Dividiram o País!

Cautela... Senhor Juiz!

Vai explodir... Motim!



Uma ação... Orquestrada!

O povo sem rumo... Tenso!

Está faltando... Bom senso!

Muita calma... Camarada!

Uma atitude... Apressada!

Provocam grandes... Entraves!

Retrocesso... Coisa grave!

Tudo feito nas... Coxas!

O povo não é... Trouxa!

Respeito... Palavra chave!



Vemos discursos... Eloquentes!

Palavras... Articuladas!

Jogo de carta marcada...

Porém não são condizentes.

Provas concretas... Ausentes!

O que temos... Convicções!

Fruto de... Delações!

De pessoas encarceradas...

Devem ser averiguadas.

As suas... Afirmações!



A pressa é tamanha...

Tudo no... Afogadilho!

A verdade perde o brilho.

Existe coisa... Estranha!

Quando formigueiro assanha...

A sensatez sai do prumo.

Será danoso o... Insumo!

Pra voltar à normalidade.

É preciso... Racionalidade!

Em nome dos bons... Costumes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/04/2018