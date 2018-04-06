Valdemir Gomes
Mundo está perplexo...
Pela insana decisão.
Merece... Reflexão!
Analisar seus reflexos.
O caso sério... Complexo!
Não pode decidir... Assim!
Acenderam o estopim.
Dividiram o País!
Cautela... Senhor Juiz!
Vai explodir... Motim!
Uma ação... Orquestrada!
O povo sem rumo... Tenso!
Está faltando... Bom senso!
Muita calma... Camarada!
Uma atitude... Apressada!
Provocam grandes... Entraves!
Retrocesso... Coisa grave!
Tudo feito nas... Coxas!
O povo não é... Trouxa!
Respeito... Palavra chave!
Vemos discursos... Eloquentes!
Palavras... Articuladas!
Jogo de carta marcada...
Porém não são condizentes.
Provas concretas... Ausentes!
O que temos... Convicções!
Fruto de... Delações!
De pessoas encarceradas...
Devem ser averiguadas.
As suas... Afirmações!
A pressa é tamanha...
Tudo no... Afogadilho!
A verdade perde o brilho.
Existe coisa... Estranha!
Quando formigueiro assanha...
A sensatez sai do prumo.
Será danoso o... Insumo!
Pra voltar à normalidade.
É preciso... Racionalidade!
Em nome dos bons... Costumes!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/04/2018
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