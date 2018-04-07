

Houve nos bastidores.

Grandes movimentações

Encontros... Reuniões!

Os velhos... Atores!

Pseudos defensores...

Dos direitos do... Povo!

São ratazanas... Corvos!

Ajeitando as bagagens.

Renovando... Maquiagens!

Se dizendo... Novo!



Mais uma bela piada.

O antigo... Repertório!

Praças viram... Auditórios!

Parece coisa... Ensaiada!

As antigas presepadas.

Renovada vem à... Tona!

Uma atitude... Cafona!

Parece disco... Furado!

Sorridente... Maquiado!

Velho fole... Sanfona!



Acorda povo... Inocente!

Veja quanto... Bailarino!

Não delegue seu destino...

Vote em alguém... Coerente!

Seja mais... Exigente!

Saia de cima do... Muro!

O voto... Seu futuro!

Não pode ser perdido.

Chega de eleger... Bandido!

Não acredite em... Perjuro!



Um bando de mascarado...

Vestido de bom... Moço!

Mas é bagaço... Caroço!

Lobo... Disfarçado!

Bandido, dissimulado...

Eloquente usa... Mídia!

Seu repertório... Perfídia!

Acorda eleitor... Ordeiro!

Não eleja trapaceiro...

Flores raras só... Orquídeas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/04/2018