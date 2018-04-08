Valdemir Gomes
Cada dia um desafio.
Superar os obstáculos.
Com garra... Tentáculos!
Atravessar esse... Rio!
Chega a dá calafrio.
Tamanha insensatez
Humano, solidário... Cortez!
Só existe no... Papel!
Ou... Na rima do cordel!
Tamanha estupidez.
Uma nova sociedade...
É preciso construir.
Necessário... Redimir!
Resgatar... Solidariedade!
Tamanha... Bestialidade!
O homem está... Deserto!
Juga-se sabichão... Esperto!
Na verdade... Perdido!
Só balela... Alaridos!
Constrói um futuro... Incerto!
Está faltando... Amor, carinho!
Recomeçar a caminhada...
Preparar nova... Morada!
Refazer seu... Ninho!
Parar de semear... Espinhos!
Buscar um porto... Seguro!
Reavaliar o... Futuro!
Abdicar da vaidade.
Sandália... “Da humildade!”
Sair... “De cima do muro!”
Primar pelo... Justo, perfeito!
Desvencilhar dos metais.
De o próximo ouvir... Os ais!
Preparar um novo leito...
De a história ser... Sujeito!
Não leva a nada... Arrogância!
Sentir do outro... Fragrância!
Respeitar as diferenças.
Quanto ideologia, crença...
Amar não importa... Instância!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/04/2018
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