

Uma cortina de fumaça...

Para esconder a verdade.

A cristalina realidade...

Existe um conluio... Trapaça!

Os defensores da desgraça...

Pousam de... “Bom moço!”

Mentira... Belo esboço!

Um verdadeiro... Teatro!

A sociedade de quatro...

Pobre... Corda no pescoço!



Verdadeira orquestra.

Bela farsa montada.

Uma sinistra... Piada!

Manipula usa... Adestra!

Plim... Grande maestra!

Comandou o jogo... Sujo!

Carapaça... Caramujo!

Conseguiu seu... Intento!

Massificou... Falso argumento!

Apoiou o... “Dito cujo!”



Os direitos trabalhistas...

Foram todos para o ralo.

Alguns... “Bocas de Badalo!”

Verdadeiros... Masoquistas!

Acreditaram em... Lobistas!

Agora pedem... Arrego!

Perderam seus empregos...

Choram... Enganados!

Pobres... Idiotas, usados!

Sentaram... Sem pelego!



Assisto de camarote...

O pobre comemorando.

A sepultura... Cavando!

Jumento... Vítima do trote!

Usado como... Mascote!

Simples objeto... Treliça!

A própria vida... Derriça!

Comemora... Grita bingo!

Marginalizado vira... Pingo!

Entrou na... Areia movediça!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/04/2018