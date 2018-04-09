Valdemir Gomes
Uma cortina de fumaça...
Para esconder a verdade.
A cristalina realidade...
Existe um conluio... Trapaça!
Os defensores da desgraça...
Pousam de... “Bom moço!”
Mentira... Belo esboço!
Um verdadeiro... Teatro!
A sociedade de quatro...
Pobre... Corda no pescoço!
Verdadeira orquestra.
Bela farsa montada.
Uma sinistra... Piada!
Manipula usa... Adestra!
Plim... Grande maestra!
Comandou o jogo... Sujo!
Carapaça... Caramujo!
Conseguiu seu... Intento!
Massificou... Falso argumento!
Apoiou o... “Dito cujo!”
Os direitos trabalhistas...
Foram todos para o ralo.
Alguns... “Bocas de Badalo!”
Verdadeiros... Masoquistas!
Acreditaram em... Lobistas!
Agora pedem... Arrego!
Perderam seus empregos...
Choram... Enganados!
Pobres... Idiotas, usados!
Sentaram... Sem pelego!
Assisto de camarote...
O pobre comemorando.
A sepultura... Cavando!
Jumento... Vítima do trote!
Usado como... Mascote!
Simples objeto... Treliça!
A própria vida... Derriça!
Comemora... Grita bingo!
Marginalizado vira... Pingo!
Entrou na... Areia movediça!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/04/2018
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