Importante refletir...

Sobre o atual momento.

Está sobrando... Fermento!

O povo precisa... Discutir!

Inaceitável permitir...

Que decisões arbitrárias.

De forma... Incendiária!

Sem base sólida... Legal!

Elimine do alfabeto... Vogal!

Situação... Hilária!



Decisões no afogadilho...

Um tanto quanto... Apressada!

Tem gente interessada...

Que o País saia do... Trilho!

A verdade perde o brilho...

O povo todo... Perplexo!

Vítima dos... Reflexos!

De atitudes... Insanas!

Sem fundamento... Profanas!

Saiba, aqui... Não é anexo!



A elite... Experimenta!

O gosto da... Vingança!

Por isso, tanta... Lambança!

Para o ego... Acalentar!

Quer o ódio... Alimentar!

Mas... O sonho continua!

Impossível calar a... Rua!

Projeto... Extrapola cela!

Massificando na tela...

Mentira, não assa... Encrua!



“Cadeia prende o... Corpo!”

Ideias correm... Velozes!

Superaremos... Algozes!

Seus ideais... Encorpo!

Para injustiça... Anticorpos!

Estamos imunes à... Barbárie!

Esses ataques em... Série!

Encontraremos... Soluções!

Este ano têm... Eleições!

Eliminaremos... Intempéries!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/04/2018