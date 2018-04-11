Louvar ao Senhor...

Pelas graças recebidas.

Encontraremos... Saída!

Com graça... Penhor!

Mostre caminhos ao... Gestor!

Sabedoria ao... Povo!

Para acreditar no novo...

Elimine todas as Barreiras.

Piauçu adora... Tranqueira!

Cristo olhe pelo seu... Povo!



Diante de tanta incerteza...

Está faltando... Coerência!

São tantas as divergências...

No popular... Safadeza!

Justiça... Quanta pobreza!

O cidadão está perdido.

Uma casta de bandidos...

Comandando o... Pedaço!

Cita... Esquadro, compasso!

Retidão... Perde sentido!



Jogaram uma pá de cal...

No futuro da... Sociedade!

Liberdade, igualdade...

Existe no... Virtual!

Muda ordem... Ritual!

Em nome da... Vaidade!

Injustiça, atrocidade...

Propalada aos... “Quatro ventos!”

Antecipa... Deferimento!

Sob a luz... Verdade!



Impossível prender sonhos.

Ele foge com o vento.

Brasilidade, sentimento...

Sempre aflora... Bisonho!

Imagino suponho...

Estão todos... Enganados!

O eleitor está cansado...

De políticos... Traíra!

Somos flor... Macambira!

Todos serão... Execrados!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/04/2018