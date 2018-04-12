

Onde caminha a sociedade?

Uma pergunta sem resposta.

Estamos numa... Encosta!

Rumo à... Calamidade!

Está sobrando insanidade...

Nos poderes constituídos.

Só se houve... Alaridos!

Acordos de bastidores...

Política dos... Horrores!

Desgraça simples... Apelido!



Troca... Troca de partidos!

As chamadas... Acomodações!

De olho... Nas eleições!

Alcateia de... Bandidos!

Uivando em nossos ouvidos...

Com uma nova roupagem.

Porém... Trazem na bagagem!

Aqueles malditos planos.

Humildes... Bichanos!

Com renovada... Pelagem!



Renunciam aos cargos...

Para os quais foram eleitos.

Governadores... Prefeitos!

A eles, veto embargo...

Sentir o gosto... Amargo!

Um desrespeito ao eleitor.

Máscara de... Benfeitor!

Apresenta-se... Imponente!

Com discurso eloquente...

Sabonete... Desertor!



Grandes negociatas...

Verdadeiros... Conchavos!

Povo indignado... Bravo!

Na mídia... Terno, gravata!

Obcecados... Psicopatas!

Utiliza o horário... Nobre!

Promete defender... Pobre!

Combate à violência...

Fala mansa... Decência!

Falsidade, maquiagem... Encobre!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/04/2018