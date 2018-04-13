habilitado...

Para viver a vida...

Outorga... Grande Arquiteto!

Que elaborou o projeto...

Estou apto à... Lida!

Uma paixão incontida...

Sacode dentro do peito.

Sem celeuma... Preconceito!

Hasteio minha bandeira.

Passei pelas... “Três Peneiras!”

Comigo é... “Desse jeito!”



Diante da injustiça...

Demarco o território.

Não assistirei meu... Velório!

Respeito como... Premissa!

Por mais que façam... Derriça!

Defenderei meu espaço.

Uso... Esquadro, compasso!

Tudo um... Erra, acerta!

O amor sempre... Liberta!

Cristo não permite... Fracasso!



Primeiro passo... Consciência!

Uma questão de respeito.

Habilitei meus... Feitos!

Tropeços... Experiência!

Jamais peço indulgência...

Demonstro... Capacidade!

Luto pela... Liberdade!

Se, preciso... Subo a serra!

Só haverá paz na terra...

Se preservar... Igualdade!



Um tanto quando controverso...

Dizer que estou... Preparado!

Do comandante ao soldado...

Não pode ficar... Disperso!

Talvez em poema... Versos!

Propalam todos... Iguais!

Diante dos tribunais...

Mudam a realidade.

Desvirtuam verdades...

Ruídos... Sensoriais!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/04/2018