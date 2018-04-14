Gostaria que comentassem...

No dia do seu velório?

Diante do observatório.

Que as pessoas olhassem...

Um curioso Falasse:

Ele... “Se mexendo!”

Todos... Sairiam correndo!

Deveras... Muito assustado!

Com os olhos... Arregalados!

O que está... Acontecendo?



Tamanho seria o susto...

Da plateia presente.

Defunto... Indiferente!

Levantasse o... Busto!

Naquele instante... Justo!

Todos... Apavorados!

Alguns... Desmaiados!

Diante da inusitada... Cena!

A sala seria pequena...

Eta, susto... Danado!



Seria um fato... Hilário!

Tal acontecimento.

Diante do firmamento...

Sob as preces do... Vigário!

Voltasse o... Calendário!

Isso chama... “Otimismo!”

Sendo a morte um abismo...

Na verdade... Ruptura!

Próximo à... Sepultura!

Um verdadeiro... Sofismo!



Esta lenda... Um relato!

Imaginação de... Poeta!

Uma luz ao... Da reta!

Sete vidas qual... Gato!

Tornar verdade um... Fato!

É muito... Gratificante!

Viajar é... Instigante!

O além... Outro nível!

Poesia, combustível...

Poeta... Viajante!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/04/2018