Tempo de agradecer...

Por ter a primazia...

Através da... Poesia!

Registrar meu... Parecer!

Sinto alegria... Prazer!

Em versos... Argumentos!

Registro cada... Momento!

A vida muito... Dinâmica!

Adoro a tal da semântica.

Versos... Belo instrumento!



Até provoco discórdia...

Ao expor tais... Ideias!

Cria pernas... Centopeia!

Suavizo com... Paródia!

No popular... “Misecórdia!”

Tanto quanto... Complicado!

Expor-se... Ter lado!

Precisa... Malabarismo!

Pois, pacto de... Cinismo!

Não entro... “Barco furado!”



E assim a vida segue...

Comendo... “Pelas beiradas!”

Nessa árdua... Caminhada!

O amor plante... Regue!

Porém, jamais sossegue...

Diante de a... Injustiça!

Verdade como... Premissa!

Sempre melhor caminho.

Nunca semeie... Espinhos!

Abomine a... Cobiça!



A cada amanhecer...

Faça sempre a diferença.

Independente de... Crença!

Procure estabelecer...

Permita a alma... Arrefecer!

Seja justo... Prudente!

Não adote... “Dente por dente!”

Como lema de vida.

Sempre... Haverá saída!

De Cristo é... Semente!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/04/2018