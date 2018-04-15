Valdemir Gomes
Tempo de agradecer...
Por ter a primazia...
Através da... Poesia!
Registrar meu... Parecer!
Sinto alegria... Prazer!
Em versos... Argumentos!
Registro cada... Momento!
A vida muito... Dinâmica!
Adoro a tal da semântica.
Versos... Belo instrumento!
Até provoco discórdia...
Ao expor tais... Ideias!
Cria pernas... Centopeia!
Suavizo com... Paródia!
No popular... “Misecórdia!”
Tanto quanto... Complicado!
Expor-se... Ter lado!
Precisa... Malabarismo!
Pois, pacto de... Cinismo!
Não entro... “Barco furado!”
E assim a vida segue...
Comendo... “Pelas beiradas!”
Nessa árdua... Caminhada!
O amor plante... Regue!
Porém, jamais sossegue...
Diante de a... Injustiça!
Verdade como... Premissa!
Sempre melhor caminho.
Nunca semeie... Espinhos!
Abomine a... Cobiça!
A cada amanhecer...
Faça sempre a diferença.
Independente de... Crença!
Procure estabelecer...
Permita a alma... Arrefecer!
Seja justo... Prudente!
Não adote... “Dente por dente!”
Como lema de vida.
Sempre... Haverá saída!
De Cristo é... Semente!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/04/2018
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