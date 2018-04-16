Valdemir Gomes
É lindo amanhecer...
Na minha... Terra!
Sol surge atrás da serra.
Seus raios a esplandecer...
Eu... Feliz, agradecer!
O sabiá comanda a orquestra.
Para parceira faz... Festa!
Pulando de galho em galho.
As últimas gotas de orvalho...
Apara todas as arestas.
Diante deste cenário...
Agradeço... Grande Arquiteto!
Felicidade... “Mais de metro!”
Diante do majestoso... Santuário!
Sob as bênçãos do vigário...
Começo mais uma... Jornada!
Deixo minha morada...
Em direção ao trabalho.
Como cartas do... Baralho!
Meus feitos a... Jesus agrada!
Na retina do universo...
Contemplo a natureza.
Diante de tanta beleza...
Elimino o controverso.
O homem cruel, perverso...
Dissemina do mal, a semente.
Insensível... Indiferente!
Voltado ao capitalismo.
Segue rumo ao abismo...
Esquece seus... Descendentes!
Mudar esse roteiro...
É um belo desafio.
Humano deserto... Vazio!
Deste barco... Timoneiro!
De Cristo... Mensageiro!
Precisa encontrar a rota.
Como comandante da... Frota!
Reorganiza o... Insumo!
Usa... Nível, prumo!
Chega de tanta... Lorota!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/04/2018
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