Retina suave da alma.

Encontrei o seu sorriso.

Qual a luz do paraíso...

Superei todos os traumas.

Abracei com calma...

Seu belo corpo... Esguio!

Preencheu todo vazio...

União massa... Fermento!

Felicidade... Pavimento!

Jaz, destino... Arredio!



Um mundo colorido...

Descortinou para nós.

Que se dane o... Algoz!

Não ouvidos a... Alaridos!

Louvo ao Pai, agradecido...

Pela majestosa... Conquista!

Não preciso de... Lobista!

Prefiro o anonimato.

Ao Grande Arquiteto... Grato!

Amor... Pavimento, pista!



Ao raiar de um novo dia...

Desperto com seu carinho.

Nosso leito é o ninho...

Do segredo... Da magia!

Sem celeuma... Apologia!

Você é minha beldade.

Amor... Cumplicidade!

Coroam nossos... Momentos!

O melhor dos sentimentos...

Dose extra... Felicidade!



Descrever seu... Olhar!

Impossível com... Palavras!

Como vulcão... Lavras!

Fagulhas fazem... Abrolhar!

Sangue chega... Fervilhar!

Coração vira... Torrente!

Feromônio... Aderente!

Nossos corpos... Entrelaçados!

Tudo junto... Misturado!

Do meu rio és... Afluente!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/04/2018