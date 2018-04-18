Vale um sorriso?

Impossível mensurar.

É capaz de rasurar...

Luz ao... Indeciso!

Pois, no momento preciso...

Apara todas as arestas.

Tal qual uma floresta.

Oxigena o ambiente.

Amor... Melhor semente!

Assim, Deus... Manifesta!



O calor do seu... Abraço!

Arrefece o coração.

Dá à vida... Emoção!

Encontro meu... Espaço!

Novos caminhos... Traço!

Diante do seu olhar...

Sinto minh’alma... Abrolhar!

O céu fica... Colorido!

À vida... Novo sentido!

Mistérios... Desvencilhar!



Desfrutar dos teus carinhos...

Como as pétalas da rosa.

Imponente... Perfumosa!

Ignoro seus... Espinhos!

Escrevo em pergaminho...

Na porta da... Morada!

Sua marca... Registrada!

Belo presente... Divino!

Meu coração, menino...

Sacode em disparada.



Registrar nossos momentos...

É um belo desafio.

A outra margem... Do rio!

Mistura de... Sedimento!

Tempero, condimento...

Nossos corpos... Misturados!

A bela flor do pecado...

Sacia nossos desejos.

Num repente... Sacolejo!

Grande Arquiteto... Obrigado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/04/2018