Valdemir Gomes
Uma linda tarde chuvosa...
Massageando a bela paisagem.
Vestindo... Nova roupagem!
Exala o perfume... A rosa!
Exuberante... Vaidosa!
Enfeita o meu jardim.
Na tristeza põe um fim.
Majestoso... Beija-flor!
Com seu voo... Planador!
Agradece, bailando... Sim!
Natureza renovada...
O sabiá faz a festa.
Começa logo a seresta...
Bajulando sua amada.
Garbosa... Encantada!
Agradece com... Sorriso!
No momento preciso...
Cupim sai do cupinzeiro.
Começa o maior... Piseiro!
Alimento de improviso.
A vegetação... Lavada!
Exala excitante... Perfume!
Felicidade vai ao... Cume!
Sob os olhares da amada.
A porteira escancarada...
Da alma do... Coração!
Movimento de... Rotação!
Marca nosso destino.
Aquele sonho... Menino!
Lei da... “Compensação!”
O tilintar da goteira...
Marca o ritmo... Frenético!
Fusão... Versos poéticos!
Escorrem pela biqueira.
Lembrança... “Mulher rendeira!”
Canção... “Querido nordeste!”
Matuto... “Cabra da peste!”
Saúda dança... “Xaxado!”
Recorda torrão... Amado!
De verde a relva se... Veste!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/04/2018
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