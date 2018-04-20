Uma linda tarde chuvosa...

Massageando a bela paisagem.

Vestindo... Nova roupagem!

Exala o perfume... A rosa!

Exuberante... Vaidosa!

Enfeita o meu jardim.

Na tristeza põe um fim.

Majestoso... Beija-flor!

Com seu voo... Planador!

Agradece, bailando... Sim!



Natureza renovada...

O sabiá faz a festa.

Começa logo a seresta...

Bajulando sua amada.

Garbosa... Encantada!

Agradece com... Sorriso!

No momento preciso...

Cupim sai do cupinzeiro.

Começa o maior... Piseiro!

Alimento de improviso.



A vegetação... Lavada!

Exala excitante... Perfume!

Felicidade vai ao... Cume!

Sob os olhares da amada.

A porteira escancarada...

Da alma do... Coração!

Movimento de... Rotação!

Marca nosso destino.

Aquele sonho... Menino!

Lei da... “Compensação!”



O tilintar da goteira...

Marca o ritmo... Frenético!

Fusão... Versos poéticos!

Escorrem pela biqueira.

Lembrança... “Mulher rendeira!”

Canção... “Querido nordeste!”

Matuto... “Cabra da peste!”

Saúda dança... “Xaxado!”

Recorda torrão... Amado!

De verde a relva se... Veste!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/04/2018