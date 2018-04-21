Quando vamos aceitar?

Esse jogo de... Cena!

Mentira nunca engrena.

Nem adianta maquiar.

O povo não vai acreditar.

Em história da... “Carochinha!”

Está virando... Piadinha!

Tamanha enganação.

Chega de tanta... Ilação!

Não... Farofa sem farinha!



Está fechando o cerco.

Acabou a encenação

A indústria da... Delação!

Bando de dejeto... Esterco!

Juro meu tempo não perco...

Acreditar em... Papai Noel!

Coxinhas... “Tiro o chapéu!”

Usados... “Bois de piranha!”

Criaram belas... Entranhas!

Direitos, pro... Beleléu!



Chora o leite... “Derramado!”

Vitimas das... Negociatas!

Acreditaram em... Bravatas!

Palhaço nariz... Pintado!

Simples cadáver... Exumado!

Direitos... Evaporaram!

Pato Amarelo... Hastearam!

Bandeira da burguesia.

Que bela... Sinestesia!

Barco furado... Entraram!



Palavra em voga... Intervenção!

Generais fe... Congresso!

Estão montando... Processo!

Democracia em... Extinção!

Já se houve... Pregação!

Está maturando a ideia.

Direitos viram... Geleia!

Que triste... Realidade!

Respeito à... Diversidade!

Na verdade... Panacéia!

Valdemir Gomes dos Santos 21/04/2018