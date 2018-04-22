Valdemir Gomes
Mil motivos para sorrir...
Mesmo diante da adversidade.
O amor... A amizade!
Impossível... Aferir!
O momento de aderir...
Muda o rumo... Roteiro!
Como eterno... Passageiro!
Importante deixar pegadas.
Bateria... Recarregada!
Segue o barco... Timoneiro!
Enfrentar as turbulências...
É na vida... Provação!
A melodia da canção...
Obedece a uma... Sequência!
Tolerância... Paciência!
Nada a ver com... Consenso!
Faz parte... Bom senso!
Para chegar a... Termo!
O coração... Enfermo!
Torna ambiente... Tenso!
O mundo está poluído.
Humano, insano... Deserto!
Excluiu, esqueceu o certo...
Barreiras têm... Construído!
Ultimamente desprovido...
Do conceito... Licitude!
Cruel, ignorante... Rude!
Especialista em lambança.
Deixou morrer a criança...
Sepultou de vez a... Virtude!
Reescrever a história.
Pede celeridade... Urgência!
Muita calma... Paciência!
Busca o reino... A glória!
Quanto... Derrota vitória!
Fazem parte da caminhada.
Preparar a nova morada...
Uma sábia... Atitude!
Não espere o ataúde...
Pavimente sua... Estrada!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/04/2018
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