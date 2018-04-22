

Mil motivos para sorrir...

Mesmo diante da adversidade.

O amor... A amizade!

Impossível... Aferir!

O momento de aderir...

Muda o rumo... Roteiro!

Como eterno... Passageiro!

Importante deixar pegadas.

Bateria... Recarregada!

Segue o barco... Timoneiro!



Enfrentar as turbulências...

É na vida... Provação!

A melodia da canção...

Obedece a uma... Sequência!

Tolerância... Paciência!

Nada a ver com... Consenso!

Faz parte... Bom senso!

Para chegar a... Termo!

O coração... Enfermo!

Torna ambiente... Tenso!



O mundo está poluído.

Humano, insano... Deserto!

Excluiu, esqueceu o certo...

Barreiras têm... Construído!

Ultimamente desprovido...

Do conceito... Licitude!

Cruel, ignorante... Rude!

Especialista em lambança.

Deixou morrer a criança...

Sepultou de vez a... Virtude!



Reescrever a história.

Pede celeridade... Urgência!

Muita calma... Paciência!

Busca o reino... A glória!

Quanto... Derrota vitória!

Fazem parte da caminhada.

Preparar a nova morada...

Uma sábia... Atitude!

Não espere o ataúde...

Pavimente sua... Estrada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/04/2018