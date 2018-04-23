Valdemir Gomes
Buscar no... Sorriso!
Fagulhas da infância.
Com respeito... Tolerância!
O momento mais... Preciso!
As flores do... Paraiso!
Aquele céu... Estrelado!
Com os olhos arregalados...
Brincando de esconde... Esconde!
No último assento do bonde...
Sentava feliz ao seu... Lado!
A floresta passava correndo...
Na janela do... Veículo!
Escondidos no cubículo...
Em pensamento... Dizendo!
Ouvia seu referendo:
Somos apenas... “Amigos!”
Soava como... Castigo!
Aquela sua postura.
A mais linda... Criatura!
Seu coração... Meu abrigo!
O tempo foi passando...
Cada um seguiu seu... Rumo!
Emoção... Saí do prumo!
O mundo voltas... Dando!
O vendo cruel... Levando!
Percorremos rotas diferentes.
Rompeu o elo... Corrente!
Eta, destino ingrato.
Aqueles jovens pacatos...
Desaguaram... Noutras nascentes!
Na retina da saudade...
Guardo suas... Silhuetas!
No coração a vinheta...
Minha princesa... “Beldade!”
Do amor... Ingenuidade!
Belas lembranças... Ficam!
Recordações... Vivificam!
Inspiração do... Poeta!
Quanto à tristeza... Deleta!
Meios... Os fins justificam!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/04/2018
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