

Buscar no... Sorriso!

Fagulhas da infância.

Com respeito... Tolerância!

O momento mais... Preciso!

As flores do... Paraiso!

Aquele céu... Estrelado!

Com os olhos arregalados...

Brincando de esconde... Esconde!

No último assento do bonde...

Sentava feliz ao seu... Lado!



A floresta passava correndo...

Na janela do... Veículo!

Escondidos no cubículo...

Em pensamento... Dizendo!

Ouvia seu referendo:

Somos apenas... “Amigos!”

Soava como... Castigo!

Aquela sua postura.

A mais linda... Criatura!

Seu coração... Meu abrigo!



O tempo foi passando...

Cada um seguiu seu... Rumo!

Emoção... Saí do prumo!

O mundo voltas... Dando!

O vento cruel... Levando!

Percorremos rotas diferentes.

Rompeu o elo... Corrente!

Eta, destino ingrato.

Aqueles jovens pacatos...

Desaguaram... Noutras nascentes!



Na retina da saudade...

Guardo suas... Silhuetas!

No coração a vinheta...

Minha princesa... “Beldade!”

Do amor... Ingenuidade!

Belas lembranças... Ficam!

Recordações... Vivificam!

Inspiração do... Poeta!

Quanto à tristeza... Deleta!

Meios... Os fins justificam!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/04/2018