Preciso...



Encontrar caminhos...

Buscar uma... Sociedade!

Sob a luz da verdade.

Construir um... Ninho!

Eliminar todo... Espinho!

Da alma do... Coração!

Grafar nova... Canção!

Disseminar paz alegria.

Sanar toda... Avaria!

Humano... Outra versão!



Enfrentar a... Turbulência!

Com carinho... Respeito!

Rever alguns... Conceitos!

Uma questão de decência.

Muita calma... Paciência!

Traçar diferente roteiro.

De cristo... Mensageiro!

Desvencilhar de... Ódio!

Para almejar o pódio...

Ser honesto... Verdadeiro!



A vida... Como baralho!

Necessário... Misturar cartas!

Um constante abre... Portas!

Às vezes dá... Trabalho!

O humano rude, falho...

Insano vira... Selvagem!

Ignora a... Bagagem!

Esquece o... Soberano!

Recusa mudar... O plano!

Não conquista outra... Margem!



Cada dia, um... Recomeço!

Da paz seja... Indutor!

Não importa qual... Setor!

Agarre seu... Adereço!

Fé, não haverá... Tropeço!

Lembre-se... O amor liberta!

Perseverança na dose certa...

Elimina os obstáculos.

Com garra... Tentáculos!

Portas serão... Abertas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/04/2018