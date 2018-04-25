

Ano têm... Eleições!

Movimentos de bastidores...

Os velhos... Pescadores!

Começam as... Aparições!

Presentes em... Reuniões!

Não perdem nem velório.

Na igreja, no empório...

Segue o velho... Percurso!

Todo lugar... Discurso!

Tudo vira... Parlatório!



Verdadeira procissão.

Acompanha o cortejo.

Tapinhas, abraços... Beijos!

Entra em toda... Comissão!

Exalta a grande... Missão!

Diz: “estou aqui de novo...”

Para defender... Meu povo!

Saúde... Segurança!

Do adulto à... Criança!

Qualquer problema... “Resolvo!”



Nas esquinas... Outdoor!

Candidato... Sorridente!

Maquiado... Imponente!

Pose de... Benfeitor!

Ares de... Salvador!

Com seu jeito... Cativante!

Propostas mirabolantes...

Com o velho... Repertório!

Um tanto... Contraditório!

Punhos cerrados... Avante!



Entra ano, sai ano...

Mesma... Ladainha!

As regras do tinha...

Copia o antigo... Plano!

Muda de sigla o fulano...

Classe política... Oh, raça!

Nova roupagem... Disfarça!

Velho lobo de... Cordeiro!

Tem mansão... Fazendeiro!

Consegue manter a... Farsa!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/04/2018