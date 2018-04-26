circular...

Pelas ruas da cidade...

De repente... Não arrisco!

Celular virou... Petisco!

Digamos... Barbaridade!

Triste realidade...

Segurança... Quem diria!

A plena luz do dia...

Tem algo de... Errado!

Cidadão é assaltado.

“Só por Deus... Ave Maria!”



A violência assola...

Até cidade... Pacata!

Celular... Bandido cata!

Rouba mochila... Sacola!

Nosso direito... Viola!

Tenha santa paciência...

Registrar tal... Ocorrência!

Virou caso rotineiro.

La se foi... Rico dinheiro!

Segurança, quem... A competência?



A resposta... Todos sabem!

Gestor cobra... Imposto!

Diante do fato, posto...

Crateras se... Abrem!

Direitos... Sucumbem!

A paz vira... Xerém!

O cidadão, refém...

Da omissão do... Estado!

O governante... Calado!

Descarrilou esse... Trem!



Este ano tem eleição...

Chega de voto... Perdido!

Apague político, bandido...

De sua pré... Relação!

Chega de tanta... Omissão!

Mentiras... Promessas vazias!

Discursos... Novos Messias!

Berrarão nos... Palanques!

Falsos profetas... Não banque!

Chega de... Patifarias!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/04/2018