Valdemir Gomes
Caminhos da vida...
Necessário rever... Conceitos!
Morte não... Último leito!
Existem outras... Saídas!
Cristo... Refúgio, guarida!
Caminho... Morada eterna!
Talvez... Nova caserna!
É preciso ter... Crença!
Pois, haverá... Recompensa!
Da vida, morte outra... Perna!
Está no livro... Sagrado!
Promessa... Grande Arquiteto!
Cada ser... Um projeto!
Calma, sem remorso... Brado!
Está no livro... Lavrado!
Pois, essa será... Cumprida!
Existem outras... Vidas!
Conforme o... Prometido!
Ouça... “Quem tiver ouvidos!”
Chegará a terra... Prometida!
O humano... Incrédulo!
Mercantilista... Otário!
Só pensa no... Numerário!
Qual um... Pêndulo!
Na alma, nódulo...
De orgulho... Vaidade!
Tamanha... Bestialidade!
Desrespeita o semelhante.
Idiota... Ruminante!
Sobra... Incredulidade!
Ao menos favorecido...
Nega auxílio... Ajuda!
Cara fechada... Sisuda!
Que se dane... Alarido!
Orgulhoso... Envaidecido!
Do pacote... “Última bolacha!”
Poderoso assim... Acha!
Sente-se o... Maioral!
Esquece... O principal!
Dinheiro, Cristo não... Taxa!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/04/2018
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