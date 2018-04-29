

O mais belo sorriso...

Empresta a quem não tem.

Pois a vida um vai... Vem!

À busca do... Paraíso!

Tudo que... Preciso!

Recebo com seu olhar.

Minh’alma chega... Abrolhar!

Tamanha felicidade.

Vaidade de vaidade...

Do nada... Nenhum lugar!



Agarre um raio de... Sol!

Retarde a chegada da noite.

De repente num açoite...

Organize seu paiol!

Pois, a beleza do... Atol!

Enfeita o horizonte.

Ouse atravessar a ponte...

Da alma do... Coração!

Felicidade uma... Fração!

Com Grande Arquiteto... Conte!



Descobre uma... Nascente!

Permite a vida... Jorrar!

Tente a sorte... Agarrar!

O amor... Uma torrente!

Procure ser... Convincente!

Respeite do outro... Espaço!

Use... Esquadro, compasso!

Com cautela... Maestria!

Ignore crendice... Idolatria!

O mundo cabe... Abraço!



Quem não sabe... Lutar!

Jamais chegará à vitória.

Que vale a vida... Inglória?

O Respeito é... Salutar!

Importante adotar...

Busque novos caminhos.

Vale... Remover espinhos!

Acredite no... Onipotente!

De Jesus seja... Servente!

Dissemine amor... Carinho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/04/2018