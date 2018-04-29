Valdemir Gomes
O mais belo sorriso...
Empresta a quem não tem.
Pois a vida um vai... Vem!
À busca do... Paraíso!
Tudo que... Preciso!
Recebo com seu olhar.
Minh’alma chega... Abrolhar!
Tamanha felicidade.
Vaidade de vaidade...
Do nada... Nenhum lugar!
Agarre um raio de... Sol!
Retarde a chegada da noite.
De repente num açoite...
Organize seu paiol!
Pois, a beleza do... Atol!
Enfeita o horizonte.
Ouse atravessar a ponte...
Da alma do... Coração!
Felicidade uma... Fração!
Com Grande Arquiteto... Conte!
Descobre uma... Nascente!
Permite a vida... Jorrar!
Tente a sorte... Agarrar!
O amor... Uma torrente!
Procure ser... Convincente!
Respeite do outro... Espaço!
Use... Esquadro, compasso!
Com cautela... Maestria!
Ignore crendice... Idolatria!
O mundo cabe... Abraço!
Quem não sabe... Lutar!
Jamais chegará à vitória.
Que vale a vida... Inglória?
O Respeito é... Salutar!
Importante adotar...
Busque novos caminhos.
Vale... Remover espinhos!
Acredite no... Onipotente!
De Jesus seja... Servente!
Dissemine amor... Carinho!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/04/2018
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