

Onde caminha a humanidade?

Pergunta que poucos gostam.

Alguns desinformados... Apostam!

Diante de tanta... Adversidade!

Na política, improbidade...

É a palavra em voga.

Não importa... Terno, toga!

Jamais pode... Distinção!

Seja Maria ou... João!

A Constituição... Homologa!



Todos... “Iguais perante a lei!”

“Isto é fato...” Consumado!

Do comandante ao soldado...

Tanto faz rainha... Rei!

Desculpe, mas... Falei!

Isso aprendi... No colégio!

Chega de regalia... Privilégio!

Está escrito no manual...

Regras pra todos... Normal!

Burlar é... Sacrilégio!



Questionar o sistema...

Uma atitude... Ousada!

Sei que... Pouco agrada!

Denunciar certos esquemas...

Levanta a lebre... Dilema!

Não posso ficar... Calado!

Deixo claro, tenho lado.

Talvez, cause... Avaria!

Detesto... Patifaria!

Povo humilde... Honrado!



Ser tratado... Fantoche!

Um tremendo desrespeito.

Impossível... Não aceito!

Para com tanto... Deboche!

Mesmo que a corda arroche...

Hastearei a... Bandeira!

Migalhas... Resto de feira!

Trabalhador não é jumento.

Juntos nesse movimento...

Vamos levantar... Poeira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/04/2018