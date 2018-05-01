1º de maio...



Quando olho o calendário.

Trabalhador na... Berlinda!

O pior... Porvir ainda!

Como humilde serventuário.

Ser tratado... Otário!

O coração sai do ritmo.

Fere autoestima... O íntimo!

Quanta falta de respeito.

Extirpou nossos direitos...

Este governo... Ilegítimo!



Acorda trabalhador!

Você foi ludibriado.

Inocente... Pau mandado!

Defendeu o patronato.

Hoje... Falta comida no prato!

Usado... Otário, idiota!

Sem poder mudar a rota.

Lamenta o seu fracasso.

Massa de manobra... Palhaço!

Desemprego... Compõe frota!



Reformas no Congresso...

Estão em pleno vapor.

O governo quer impor...

Ao trabalhador... A conta!

Bandidos, nos... Afrontam!

A gente paga... “O pato!”

Olhe seu... Autorretrato!

Um verdadeiro palhaço.

Ocupe, nesse circo... Espaço!

No congresso... Sobram ratos!



Até parece piada...

O que assistimos no noticiário.

Nem implorando ao vigário...

A situação será mudada.

Tragédia... Uma enxurrada!

Conivência, justiça... Faz coro!

Pseudo herói... Sérgio Moro!

Trabalhador... Vá à luta!

Bando de filhos da puta...

Dos golpistas... Joia, ouro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/05/2018