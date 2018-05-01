1º de maio...

Valdemir Gomes
Quando olho o calendário.
Trabalhador na... Berlinda!
O pior... Porvir ainda!
Como humilde serventuário.
Ser tratado... Otário!
O coração sai do ritmo.
Fere autoestima... O íntimo!
Quanta falta de respeito.
Extirpou nossos direitos...
Este governo... Ilegítimo!
Acorda trabalhador!
Você foi ludibriado.
Inocente... Pau mandado!
Defendeu o patronato.
Hoje... Falta comida no prato!
Usado... Otário, idiota!
Sem poder mudar a rota.
Lamenta o seu fracasso.
Massa de manobra... Palhaço!
Desemprego... Compõe frota!
Reformas no Congresso...
Estão em pleno vapor.
O governo quer impor...
Ao trabalhador... A conta!
Bandidos, nos... Afrontam!
A gente paga... “O pato!”
Olhe seu... Autorretrato!
Um verdadeiro palhaço.
Ocupe, nesse circo... Espaço!
No congresso... Sobram ratos!
Até parece piada...
O que assistimos no noticiário.
Nem implorando ao vigário...
A situação será mudada.
Tragédia... Uma enxurrada!
Conivência, justiça... Faz coro!
Pseudo herói... Sérgio Moro!
Trabalhador... Vá à luta!
Bando de filhos da puta...
Dos golpistas... Joia, ouro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/05/2018
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