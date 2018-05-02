

Permita que o tempo...

Desmanche seu sorriso.

O caminho do paraíso...

Felicidade... Atempo!

Não existe... Contratempo!

Apesar de um mundo perverso.

Enfrente todo... Reverso!

Em nome da felicidade.

Trate todos com... Igualdade!

Cante a vida em... Verso!



Um punhado de otimismo...

Regrado com... Ousadia!

Dá à vida mais... Valia!

Supera qualquer abismo.

Ignore... Casuísmo!

Abandone... Reatores!

Incrédulos, promotores...

De um futuro sombrio.

A outra margem do rio...

Conquista os vencedores.



O buscar algo... Mais!

Um desafio diário.

Não permita que... Otários!

Contamine seus ideais.

Sempre haverá... Boçais!

Atravessando o caminho.

Com fé, amor, carinho...

Tornarás um... Vencedor!

Grande Arquiteto, fiador...

Nunca deixará... Sozinho!



A cada amanhecer...

Comtemple o novo dia...

Saia de sua... Abadia!

Importante... Autoconhecer!

Tudo pode acontecer...

À luta... Cosmopolita!

O mundo uma... Bolita!

Semeie amor... Esperança!

Participe dessa... Dança!

Sempre bonito... “Na fita!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/05/2018