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Valdemir Gomes

Publicado em 02/05/2018 às 09:01

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Permita que o tempo...
Desmanche seu sorriso.
O caminho do paraíso...
Felicidade... Atempo!
Não existe... Contratempo!
Apesar de um mundo perverso.
Enfrente todo... Reverso!
Em nome da felicidade.
Trate todos com... Igualdade!
Cante a vida em... Verso!


Um punhado de otimismo...
Regrado com... Ousadia!
Dá à vida mais... Valia!
Supera qualquer abismo.
Ignore... Casuísmo!
Abandone... Reatores!
Incrédulos, promotores...
De um futuro sombrio.
A outra margem do rio...
Conquista os vencedores.


O buscar algo... Mais!
Um desafio diário.
Não permita que... Otários!
Contamine seus ideais.
Sempre haverá... Boçais!
Atravessando o caminho.
Com fé, amor, carinho...
Tornarás um... Vencedor!
Grande Arquiteto, fiador...
Nunca deixará... Sozinho!


A cada amanhecer...
Comtemple o novo dia...
Saia de sua... Abadia!
Importante... Autoconhecer!
Tudo pode acontecer...
À luta... Cosmopolita!
O mundo uma... Bolita! 
Semeie amor... Esperança!
Participe dessa... Dança!
Sempre bonito... “Na fita!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/05/2018

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