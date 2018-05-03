Acontece por acaso.

Nem a queda de uma folha.

O mundo não, simples... Bolha!

Tudo na vida tem... Prazo!

Não pense... “O buraco raso!”

Alguns... “Ditos populares!”

Estão nas praças... Nos bares!

Fazem parte do dia a dia.

Dá a história mais... Valia!

Leva anjos aos... Altares!



Quando simples trocadilhos

Incorporam à rotina...

Alerta qual uma... Bina!

Coloca a... Nos trilhos!

Lustra, clareia... Dá brilho!

Faz parte do cotidiano.

Eta, mundo... Profano!

Sem sentido... Nexo!

Complementa o... Complexo!

Coisa de... Corintiano!



Uma mistura perfeita.

Tem coisa... Se completa!

Códigos... Alfa e Beta!

Sempre fica à espreita.

No contexto... Ajeita!

Solução para o problema.

Mistura palavras... Poema!

Joga tudo no... Papel!

De repente... Um cordel!

Tendo como, nada... Tema!



No silêncio da madrugada.

Pois, a noite não tem... Dono!

Acorda... Perde o sono!

Com a alma... Enrugada!

Toma uma talagada...

Pensamentos... Vazios!

Encara o belo... Desafio!

Dá uma... Pestanejada!

De repente... Bocejada!

Escolhe um... Epitáfio!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/05/2018