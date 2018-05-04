

Saúde está doente.

Esta a grande verdade.

É uma calamidade.

O que faz com nossa gente.

O gestor incompetente...

Omite... Informações!

Na imprensa... Várias versões!

O povo está assustado.

Motivo... Certo errado!

São essas... Indagações!



Prevenção... Melhor remédio!

Isso, a gente já... Sabe!

Para que boato... Acabe!

Fofoca é como... Assédio!

Causa revolta... Tédio!

Governo divulga nota...

Fim na mentira... Bota!

Tudo... Volta ao normal!

Encerra esse... Vendaval!

A vida segue a... Rota!



Esconder o problema...

Não é melhor... Saída!

Assistimos perda de vidas.

Temos que falar no tema.

Fortalecer o sistema...

Urgente... Necessário!

Está no... Noticiário!

A gripe... Matando!

O silêncio... Perdurando!

Acho erro... Primário!



Falar sobe o sinistro...

É dever... Obrigação!

Direito à informação...

Com a palavra... Ministro!

Esse protesto... Registro!

Respeito é... Cidadania!

Detesto... Demagogia!

Mentiras... Não aceito!

Hospitais... Faltam leitos!

Desgraça... Chega de sinestesia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/5/2018