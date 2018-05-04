Valdemir Gomes
Saúde está doente.
Esta a grande verdade.
É uma calamidade.
O que faz com nossa gente.
O gestor incompetente...
Omite... Informações!
Na imprensa... Várias versões!
O povo está assustado.
Motivo... Certo errado!
São essas... Indagações!
Prevenção... Melhor remédio!
Isso, a gente já... Sabe!
Para que boato... Acabe!
Fofoca é como... Assédio!
Causa revolta... Tédio!
Governo divulga nota...
Fim na mentira... Bota!
Tudo... Volta ao normal!
Encerra esse... Vendaval!
A vida segue a... Rota!
Esconder o problema...
Não é melhor... Saída!
Assistimos perda de vidas.
Temos que falar no tema.
Fortalecer o sistema...
Urgente... Necessário!
Está no... Noticiário!
A gripe... Matando!
O silêncio... Perdurando!
Acho erro... Primário!
Falar sobre o sinistro...
É dever... Obrigação!
Direito à informação...
Com a palavra... Ministro!
Esse protesto... Registro!
Respeito é... Cidadania!
Detesto... Demagogia!
Mentiras... Não aceito!
Hospitais... Faltam leitos!
Desgraça... Chega de sinestesia!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/5/2018
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