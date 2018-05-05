Ousadia...



Esta palavra nos remete...

Há vários significados.

Alguns chamam... Abusado!

Quando acredita... Compete!

Pejorativo... Pivete!

Tenta mudar a história.

Cria nova trajetória...

Faz algo... Diferente!

Abusado... Imprudente!

Obcecado por... Vitória!



Num mundo competitivo...

Onde a regra... Egoísmo!

Jogar o próximo no... Abismo!

Para alguns... Aperitivo!

A maldade... Atrativo!

Que excita a humanidade.

Praticar atrocidade...

Deixa o sensato... Pasmo!

Ao tirano... Prazer, orgasmo!

Esta é a triste... Realidade!



Disseminar a boa nova...

Um desafio... Diário!

Deve ser prioritário...

Bondade... Cristo aprova!

O universo... Renova!

Diante da boa ação.

Corpo, alma, coração...

Na mesma sintonia.

Dá à vida mais valia...

Respeito é... Condição!



Um mundo sem violência...

Não pode ser... Utopia!

Líder, visão... Miopia!

Age com prepotência.

Promove a divergência.

Para... “Marcar território!”

Um... Dissonante repertório!

Estremece a... Em segundos!

Insensato... Moribundo!

Mundo um grande... Laboratório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/05/2018