Ousadia...

Valdemir Gomes
Esta palavra nos remete...
Há vários significados.
Alguns chamam... Abusado!
Quando acredita... Compete!
Pejorativo... Pivete!
Tenta mudar a história.
Cria nova trajetória...
Faz algo... Diferente!
Abusado... Imprudente!
Obcecado por... Vitória!
Num mundo competitivo...
Onde a regra... Egoísmo!
Jogar o próximo no... Abismo!
Para alguns... Aperitivo!
A maldade... Atrativo!
Que excita a humanidade.
Praticar atrocidade...
Deixa o sensato... Pasmo!
Ao tirano... Prazer, orgasmo!
Esta é a triste... Realidade!
Disseminar a boa nova...
Um desafio... Diário!
Deve ser prioritário...
Bondade... Cristo aprova!
O universo... Renova!
Diante da boa ação.
Corpo, alma, coração...
Na mesma sintonia.
Dá à vida mais valia...
Respeito é... Condição!
Um mundo sem violência...
Não pode ser... Utopia!
Líder, visão... Miopia!
Age com prepotência.
Promove a divergência.
Para... “Marcar território!”
Um... Dissonante repertório!
Estremece a... Em segundos!
Insensato... Moribundo!
Mundo um grande... Laboratório!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/05/2018
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS